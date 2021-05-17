17.05.2021 (16:25)
Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечили более 400 боевых стрельб за зимний период обучения
Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа на территории Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях за зимний период обучения обеспечили более 400 боевых стрельб артиллерийских подразделений.
Топографы обеспечили топогеодезическую подготовку учения на полигонах в районах дислокации соединений и воинских частей танковой армии ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа была проведена по средствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА-1».
На сегодняшний день топографы создают масштабные макеты полигонов танкового объединения ЗВО для организации управления огнем артиллерийских подразделений на учениях с боевой стрельбой.