17.05.2021 (16:25)

Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечили более 400 боевых стрельб за зимний период обучения

Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа на территории Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях за зимний период обучения обеспечили более 400 боевых стрельб артиллерийских подразделений.

Топографы обеспечили топогеодезическую подготовку учения на полигонах в районах дислокации соединений и воинских частей танковой армии ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа была проведена по средствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА-1».

На сегодняшний день топографы создают масштабные макеты полигонов танкового объединения ЗВО для организации управления огнем артиллерийских подразделений на учениях с боевой стрельбой.

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