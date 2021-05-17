Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.05.2021 (16:56)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
По итогам Всероссийской научно-практической конференции «Военная подготовка студентов — новые возможности и перспективы» принята декларация

Метки:
Министр обороны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false