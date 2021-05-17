17.05.2021 (16:20)
Более 500 призывников из Поволжья отправились к местам прохождения службы
Более 500 призывников из регионов Поволжья отправились к местам прохождения военной службы по всей России.
Новобранцы будут служить в воинских частях и соединениях Центрального, Южного военных округов и Северного флота. Всех молодых людей обеспечили повседневной формой одежды по цвету, соответствующему роду войск. Они получили электронные карты с персональными данными, которые содержат биографические и медицинские данные, показатели профессионального тестирования, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.
Перед отправкой в автобусах и железнодорожных вагонах была проведена дезинфекция. Все новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.
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