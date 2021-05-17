17.05.2021 (16:10)

В Подмосковье появился юнармейский отряд имени трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба

На аэродроме Кубинка состоялся торжественный прием в Юнармию двух десятков мальчишек и девчонок из посёлка Новый Городок Одинцовского района. Ребята дали клятву на верность движению, получили значки и береты, а их отряд – именное знамя и свидетельство о включении в Центр военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил с присвоением отряду имени трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Присягу у новобранцев приняли Герой Российской Федерации, военный разведчик Валерий Куков, Герой Российской Федерации заслуженный военный летчик России Владимир Алимов, начальник Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил, военный летчик Олег Комаров, заместитель командира Центра показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба по военно-политической работе подполковник Евгений Прокопенко.

Церемония посвящения прошла в особый день – в тридцатилетие легендарных пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи», куда ребят пригласили в качестве почетных гостей.

«Рев моторов, тысячи зрителей, праздничная атмосфера - такой прием в Юнармию никому не забыть. Для этих ребят пилоты, на которых равняется весь мир, яркий пример патриотизма. «Русские Витязи», например, уникальны тем, что единственные в мире выполняют групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях. От этого авиационного шоу просто дух захватывает. И гордость охватывает - за свою страну, за свою армию, за свой народ. Уверен, сегодня кто-то из ребят наверняка решил связать свою судьбу с небом. Потому что есть такая профессия – Родину защищать», – рассказал начальник Главного штаба Юнармии, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Командир юнармейского отряда имени трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба о преемственности поколений знает не понаслышке. Иван Здухов – правнук заслуженного военного лётчика СССР генерал-лейтенанта Фёдора Стёпкина, заместителя командующего ВВС Дальнего Востока по боевой подготовке в 1979-1989 годы. Именно он принял из рук заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майора Александра Максимцева знамя отряда.

«Для меня огромная честь возглавлять отряд имени Ивана Никитовича – легендарного летчика-истребителя, настоящего аса в летном деле. Мы с ребятами постараемся оправдать возложенное на нас доверие. А я лично постараюсь сделать все, чтобы увековечить память и о моем дедушке», - отметил подросток.

После торжественной части воспитанники Юнармии увидели высший пилотаж: «Штопор», «Бочку», «Петлю Нестерова», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочку», «Горку» и «Ухо». И, конечно же, роспуск «Тюльпана» - визитную карточку российских ассов. Сложнейшие элементы продемонстрировали зрителям не только «Стрижи» и «Русские витязи», но еще и «Беркуты» – это единственная в мире пилотажная группа на «Ночных охотниках». По окончании шоу юнармейцы посетили стоянку реактивных истребителей, заглянули внутрь боевых самолетов и почувствовали себя пилотами.

Завершился праздник грандиозным концертом в исполнении популярных групп российской эстрады.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников – самых смелых, отважных, инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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