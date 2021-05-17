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17.05.2021 (16:00)

В Санкт-Петербурге в Военном институте физической культуры торжественно открыта аллея олимпийских чемпионов

Сегодня в городе-герое Санкт-Петербурге статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков принял участие в открытии аллеи славы олимпийских чемпионов в Военном институте физической культуры и спорта Минобороны РФ. Аллея насчитывает 55 имен Олимпийских чемпионов разных лет. По решению Министра обороны их имена увековечены военными художниками студии им. Грекова.

В церемонии также поучаствовали девять олимпийских чемпионов разных лет, выпускников ВИФК – Сергей Алифиренко, Анатолий Алябьев, Сергей Булыгин, Сергей Сухорученков, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Сергей Фокичев, Евгений Чернышев и Ильгар Мамедов.

«Ваш спортивный подвиг является ярким примером самоотверженного служения Отечеству. Прошу вас дорогие олимпийцы вместе открыть аллею Олимпийской славы Военного института физической культуры», – отметил на церемонии Николай Панков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Торжественные церемонии
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