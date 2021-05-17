17.05.2021 (15:45)

В Санкт-Петербурге прошла окружная игра Всероссийской юнармейской лиги КВН

В Санкт-Петербурге прошла окружная игра Всероссийской юнармейской лиги КВН. Ее тема — одна из самых актуальных — «60 лет в космосе».

За победу на сцене Дома офицеров Западного военного округа боролись девять команд: «Веселые ребята» из Ивановской области, «Спецназ» и «Прикол» из Москвы, «Папа хотел сына» из Калининградской области, «Так и есть» и «План Х» из Подмосковья, «Сборная депутатских детей» из Вологодской области, «Алмия» из Курской области. Принимающая сторона выставила на конкурс сатиры и юмора «Войска дяди Вовы». Игра состояла из двух конкурсов «Приветствие» и «Домашнее задание».

В составе жюри — известный российский футболист Владислав Радимов, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный, директор официальной лиги Международного союза КВН «Балтика» Андрис Паберзс, резидент команды КВН «Парапапарам», вице-чемпион Высшей лиги КВН Евгений Платонов.

Стоит отметить, что ребята не побоялись выйти на сцену против тяжеловесов юнармейского юмора — «Сборной депутатских детей». В прошлом году именно эта команда сыграла в финале Юнармейской лиги КВН в Центральном театре Российской Армии. Эмоции от той встречи свежи до сих пор, поделился Дмитрий Воронин.

«Мы получили колоссальный опыт, заряд энергии и хорошего настроения. С нами работали редакторы и режиссеры из Высшей лиги КВН, мы выходили на одну сцену с известными актерами и шоуменами. В конкурсе «Стем со звездой» нас поддержал Александр Бурдашев из «Наполеон Динамит». Его бешеная энергетика, в том числе, помогла нам подняться на третье место. Но в этот раз мы настроены только на «золото», — рассказал участник команды «Сборная депутатских детей».

Оно и понятно, ведь на кону — выход в финал. Из девяти команд жюри придется выбрать только одну.

«Из разных уголков России юнармейские команды КВН присылали свои работы. Мы определили, что это будет конкурс «Приветствие». Поверьте, редакторской группе Всероссийской юнармейской лиги КВН пришлось не просто. Все ребята талантливые и с большим потенциалом. Но если это конкурс, в нем должны быть победители… Тем, кто не дошел до окружного этапа не нужно расстраиваться. Юнармейский КВН — мероприятие круглогодичное. А значит, будут еще возможности показать себя. Например, на Фестивале Юнармейской лиги КВН. У его победителя — прямая дорога в финал. Без всяких отборочных и окружных. Так что дерзайте!», — отметила заместитель начальника Главного штаба Юнармии, директор АНО «Авангард» Дарья Борисова.

Счастливый билет в финал этого года — у команды КВН «По берегу» из Волгоградской области. Во время онлайн-фестиваля, который проходил в декабре 2020 года, ребята оставили далеко позади всех соперников. По итогам встречи в Санкт-Петербурге победа досталась команде «Прикол» из Москвы. Осталось дождаться остальных участников финальной встречи — они определятся по итогам остальных окружных игр в Тюмени, Хабаровске, Казани и Ставрополе.

Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН состоится осенью в Москве. В прошлый раз поддержать юнармейцев пришла популярная российская певица Полина Гагарина. Кто станет хедлайнером нынешнего сезона — пока держится в секрете..

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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