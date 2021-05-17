17.05.2021 (15:21)

Юнармейцы Волгограда приняли участие во всероссийской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Юнармейцы Волгограда приняли участие во всероссийской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации.

На выставочной экспозиции в тематическом вагоне «Молодёжь – авангард поколения» отражена роль молодёжи в повседневной жизни Вооружённых Сил Российской Федерации. Дети и их родители могут узнать о Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», ознакомиться с комплексом интерактивных тренажёров и викторин, стендом, посвященным юнармейской одежде и символике.

Любители военно-прикладных видов спорта попробовали себя в сборке-разборке оружия, мечтающие о профессиональной карьере журналиста посетили площадку «Школы юных корреспондентов».

В день отправки агитпоезда из Москвы столичные юнармейцы запустили челлендж «Юнармейский привет». Юнармейцы передают эстафету участникам движения из следующего города, куда прибудет поезд, и отправляют свои «приветы» далее. Челлендж постепенно набирает обороты, а по его итогам юнармейцы подготовят видеоряд, который станет основой для фильма, посвящённого участию юнармейцев в акции. В вагоне, посвящённом молодёжи, имеется спилс-карта Российской Федерации, которую дети закрашивают по мере движения поезда.

Волгоград – последний город на территории ЮВО, в который прибыл эшелон, далее поезд проследует в Саратов.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

На официальном сайте Министерства обороны РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции (http://echelon2021.mil.ru), где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город.

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