17.05.2021 (14:44)

Сотрудники ВАИ ЦВО в Челябинской области провели для школьников занятия по безопасности дорожного движения в летний период

В Челябинской области сотрудники территориальной военной автомобильной (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии летних каникул провели занятие по безопасности дорожного движения со школьниками Кундравинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Сергея Зернина.

Военные автоинспекторы ЦВО совместно с сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения по Челябинской области разъяснили ребятам правила передвижения на велосипедах, мопедах и скутерах в период летних каникул, а также правила передвижения в населенных пунктах в различное время суток. Кроме того, с преподавателями школы было проведено занятия по организации перевозки детей в автобусах.

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