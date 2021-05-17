17.05.2021 (13:30)
Российские военнослужащие в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье
Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии оказали помощь многодетной жительнице села Дмитриевка в пригороде города Канта Тунук Маратовой, воспитывающей пятерых детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.
В ходе визита российские военные передали семье набор продуктов и средств первой необходимости, стиральную машину, а также сладкий подарок для детей. Также они поздравили женщину с Днем матери, который отмечается в Киргизской Республике в последнее воскресенье мая, и передали поздравительный адрес от командования соединения.
Объединенная российская военная база Кант в Киргизии является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.
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