17.05.2021 (15:00)

Более 1000 военнослужащих и 300 единиц специальной техники войск РХБЗ ЦВО было задействовано в ходе боевой подготовки и выполнении специальных задач в Сибири

Более 1000 военнослужащих и 300 единиц военной и специальной техники войск радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Сибири, было задействовано в ходе боевой подготовки и выполнения специальных задач в зимнем периоде обучения.

К одному из масштабных полевых лагерных сборов, стартовавших в феврале 2021 года в Алтайском крае, были привлечены военнослужащие войск РХБЗ ЦВО из трёх регионов Сибири.

«Главная цель данного мероприятия была достигнута - слаживание огнемётных, аэрозольных подразделений и подразделений РХБ защиты. Специалисты РХБ защиты с помощью дымовых машин ТДА-3 устанавливали аэрозольные завесы для прикрытия военных объектов и военной техники, а также провели специальную обработку местности и военной техники после её условного заражения», - отметил командующий общевойсковым объединением ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

Кроме этого, в связи с распространением коронавирусной инфекции специалисты войск РХБЗ принимали участие в проведении специальной обработки промышленных и административных объектов в Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Тыва, а также оказывали помощь в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории предприятия «Усольехимпром» в г.Усолье-Сибирское Иркутской области.

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