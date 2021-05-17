17.05.2021 (14:50)

Поступивший на вооружение модернизированный ЗРК «Бук-М3» в пять раз повысил боевые возможности зенитно-ракетного соединения в Алтайском крае

Модернизированный зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», поступивший на вооружение зенитно-ракетному соединению в Алтайском крае, позволил повысить боевые возможности соединения более чем в 5 раз без увеличения штатно-должностного состава военнослужащих.

Зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности на территории Центрального военного округа (ЦВО) в декабре 2020 года. Церемония заступления на боевое дежурство была приурочена к 105-летию со дня образования первой организованной системы противовоздушной обороны России.

«Огневые возможности бригады столь существенно возросли в связи с возросшим количеством целевых каналов, а максимальная дальность поражения воздушных целей увеличилась более, чем в два раза, а это, в свою очередь, позволяет более эффективно прикрыть свой командный пункт, соединения и воинские части общевойскового объединения от средств воздушного нападения противника, его высокоточного оружия, а также защитить объекты военной и промышленной инфраструктуры нескольких сибирских регионов», - отметил командующий общевойсковым объединением ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс «Бук-М3» по ряду параметров, в том числе вероятности поражения целей, превзошел зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300, а дальность его действия достигает 70 км, что на 25 км превосходит параметры предыдущих модификаций ЗРК «Бук». Максимальная высота стрельбы – 35 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 км.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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