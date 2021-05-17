17.05.2021 (14:40)

Учение по ликвидации последствий ЧС на военных объектах стартовало в Свердловской и Иркутской областях

Учение по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций на военных объектах стартовало на базе регионального центра управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге и продлится до 18 мая. Практические этапы пройдут в Свердловской и Иркутской областях.

В ходе учения военнослужащие управлений штаба, воинских частей и учреждений ЦВО отработают принятие решения по подготовке и использованию сил и средств при ликвидации последствий ЧС на военных объектах. На военном аэродроме в Свердловской области пройдет практический эпизод погрузки в военно-транспортные самолеты техники, выделяемой для устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По завершении учения будет дана оценка готовности оперативного состава и подразделений военного округа к выполнению задач в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Центральный военный округа дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

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