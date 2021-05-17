17.05.2021 (14:30)

Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал в Новосибирске

На полигоне Новосибирского высшего военного командного училища состоялось торжественное открытие всеармейского этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки - 2021».

В соревнованиях принимают участие 11 команд, представляющие Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и Новосибирское высшее военное командное училище, а также Росгвардию.

Церемония открытия началась с поднятия флага игр. На торжественном митинге перед разведчиками выступил главный судья соревнований генерал-майор Алексей Белоусов, он отметил, что конкурс проводится в седьмой раз, победителям будет предоставлено право представить Вооружённые Силы России на заключительном международном этапе соревнований.

«Уверен, что события этого конкурса будут способствовать приобретению новых и укреплению имеющихся навыков, сплочению видов и родов войск в лице их представителей. Хочу пожелать всем участникам соревнований быть на высоте своих возможностей, талантов и профессионального мастерства. Пусть победа достанется сильнейшим», – напутствовал участников главный судья соревнований.

В течение 10 дней разведчики проявят свое мастерство в пяти этапах конкурса, таких как «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба», и «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задач». Все этапы соревнований будут проходить на полигоне в Кольцово.

Начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Сергей Марковчин поприветствовал участников соревнований: «Для многих из присутствующих здесь город Новосибирск и полигон Кольцово уже хорошо знакомы, а наше училище давно стало символом российской военной разведки. Соревнования военных разведчиков - это конкурс настоящих профессионалов ратного дела, праздник доверия и дружбы людей в чьих руках находится спокойствие и благополучие мирного населения. Искренне желаю участникам и гостям всеармейского конкурса честной, бескомпромиссной борьбы, ярких побед и профессиональных успехов».

Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 200 военнослужащих.

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