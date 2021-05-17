17.05.2021 (14:00)

Более 2 тыс. военнослужащих было задействовано в комплексных тренировках по противодействию терроризму в Сибири

Более 2 тыс. военнослужащих и свыше 50 единиц военной техники общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, было задействовано в комплексных учениях и тренировках по противодействию терроризму во время зимнего периода обучения.

На тренировках и учениях по противодействию терроризму в воинских частях и соединениях, которые проходили на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва, отрабатывались различные задачи по отражению атак условных незаконных вооружённых формирований на военные, промышленные и административные объекты.

«Во время таких занятий в частях выполнялись мероприятия по оповещению личного состава при угрозе террористических действий, военнослужащие осуществляли поиск подозрительных предметов и взрывчатых веществ на территориях военных городков. Командиры соединений поддерживали взаимодействие с нештатными пожарными командами по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Параллельно проходили тренировки по эвакуации условно раненых военнослужащих из зон поражения.», - отметил командующий общевойсковым объединением ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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