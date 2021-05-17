17.05.2021 (13:45)

В Сибири в ходе боевой подготовки артиллеристов ЦВО было задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники

Подразделения ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа провели более 130 тактических учений с боевой стрельбой во время зимнего периода обучения.

На тактических учениях артиллерийских подразделений, которые проходили на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва, применялись методы огневого поражения группировки условного противника, такие как избирательно-объективный, структурный, огневое блокирование и барьерно-огневой.

«Использование данных методов позволяет артиллерийским подразделениям нанести максимальное поражение живой силе и технике условного противника, что положительно влияет на выполнение поставленных задач», – отметил командующий общевойсковым объединением ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

В учениях приняли участие около 3000 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО и было задействовано более 500 единиц современного вооружения и военной техники – самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», 2С23 «Нона-СВК» и 2С7М «Малка». Кроме того, во время учебно-боевых стрельб широко применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» в составе разведывательно-огневых комплексов.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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