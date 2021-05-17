17.05.2021 (13:00)

В Твери военнослужащие военно-транспортного авиационного полка приняли участие в посвящении школьников в кадеты

В Твери ученики школы №4 торжественно приняли присягу и прошли посвящение в кадеты.

Обучаться они будут в кадетских классах ВКС, в которых помимо привычных предметов будут преподавать еще и военные дисциплины. Совсем еще юные, ребята будут познавать лётное дело, аэродинамику, конструирование самолетов.

«Система образования школы в первую очередь нацелена на воспитание патриотизма у детей, понимание таких слов как «Родина», «долг», «честь». И в будущем – на осознанное желание поступить в военные училища», – заявила директор школы Ирина Тюрякова.

На мероприятии присутствовали военнослужащие военно-транспортного авиационного полка. Также с напутственными словами к ученикам обратился заместитель командира полка во военно-политической работе Роман Панарин.

По завершении мероприятия кадеты исполнили песню «Служить России».

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