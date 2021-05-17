17.05.2021 (12:30)
Курсанты и спецтехника ТВВИКУ направлены в Тюменскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров
Более 100 курсантов и 4 единицы тяжелой специальной инженерной техники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища направлены в н.п. Муллаши Тюменской обл. для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
Расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2М выполняют задачи по устройству противопожарных минерализованных полос для создания барьера от распространения огня по поверхности земли в окрестностях населенного пункта.
Личный состав училища задействован в локализации очагов возгорания.
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