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17.05.2021 (12:30)

Курсанты и спецтехника ТВВИКУ направлены в Тюменскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров

Более 100 курсантов и 4 единицы тяжелой специальной инженерной техники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища направлены в н.п. Муллаши Тюменской обл. для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2М выполняют задачи по устройству противопожарных минерализованных полос для создания барьера от распространения огня по поверхности земли в окрестностях населенного пункта.

Личный состав училища задействован в локализации очагов возгорания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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