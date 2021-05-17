17.05.2021 (12:26)

В Волгоград прибыл агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

На железнодорожную станцию Волгоград-1 прибыл тематический поезд в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Минобороны Российской Федерации.

На перроне особый состав встретили начальник Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Клименко, военнослужащие роты почетного караула, представители администрации Волгограда, юнармейцы, школьники, жители и гости города-героя.

Гости мероприятия могут посетить 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооружённых Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии, а также увидеть образцы новейшей техники – бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ» – на трех открытых платформах.

Также для посетителей выступают артисты ансамблей песни и пляски, развернуты полевая кухня, пункты отбора на военную службу по контракту, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники ЮВО, работает магазин «Военторг», где можно приобрести товары с символикой «Армия России» и сувениры с логотипом акции.

Волгоград – последний город на территории ЮВО, в который прибыл эшелон, далее поезд проследует в Саратов.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

На официальном сайте Министерства обороны РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции (http://echelon2021.mil.ru), где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице