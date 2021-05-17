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17.05.2021 (13:30)

Более 1000 контрольных замеров выполнили специалисты РХБ защиты ВВО в Бурятии в зимнем периоде обучения

В зимнем периоде обучения военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, выполнили более 1000 контрольных замеров и проб.

В течение порядка 200 часов подразделения РХБ защиты отработали в полевых условиях новые способы ведения РХБ разведки, преодоления условно зараженных участков местности, специальной обработки вооружения, военной техники и оборонительных сооружений.

В ходе учений на полигоне Онохой с применением разведывательных химических машин выполнялись задачи по разведке маршрутов движения командных пунктов, мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений соединений, стартовых и огневых позиций артиллерии и средств противовоздушной обороны, а также позиций тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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