Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.05.2021 (13:22)

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии стартовал второй этап учебно-методических сборов с военнослужащими младшего командного состава

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, стартовал второй этап учебно-методических сборов с военнослужащими младшего командного состава. Сборы проходят под руководством командиров соединений и воинских частей.

Целями данного этапа сборов являются повышение уровня личной профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование знаний и методик, которые были рассмотрены в ходе теоретической подготовки на первом этапе сборов, и применение их на практике в ходе проведения занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.

На втором этапе сборов с военнослужащими пройдут контрольные занятия по выполнению нормативов при проведении контрольных стрельб из стрелкового оружия, по строевой, физической и тактико-специальной подготовке.

Всего в проведении сборов задействовано более 500 военнослужащих, проходящих военную службу на сержантских должностях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах подвели итоги за зимний период обучения
Экипажи истребителей Су-30 СМ ВВО в Забайкалье выполнили полеты в сложных метеоусловиях
В учебном центре ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае, свыше 2,5 тысяч военнослужащих завершили полугодовой курс обучения
«Искусственный интеллект». Под таким девизом общевойсковое объединение ВВО в Приморье проведет военно – технический форум «Армия – 2021»

Метки:
Восточный военный округ , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false