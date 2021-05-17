17.05.2021 (13:22)

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии стартовал второй этап учебно-методических сборов с военнослужащими младшего командного состава

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, стартовал второй этап учебно-методических сборов с военнослужащими младшего командного состава. Сборы проходят под руководством командиров соединений и воинских частей.

Целями данного этапа сборов являются повышение уровня личной профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование знаний и методик, которые были рассмотрены в ходе теоретической подготовки на первом этапе сборов, и применение их на практике в ходе проведения занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.

На втором этапе сборов с военнослужащими пройдут контрольные занятия по выполнению нормативов при проведении контрольных стрельб из стрелкового оружия, по строевой, физической и тактико-специальной подготовке.

Всего в проведении сборов задействовано более 500 военнослужащих, проходящих военную службу на сержантских должностях.

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