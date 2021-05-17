17.05.2021 (13:10)

Экипаж подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота сдал курсовую задачу Л-1

Экипаж подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота завершил проведение комплекса тренировок и сдал курсовую задачу Л-1, которая является начальным этапом в системе допуска подводников к выполнению задач по предназначению.

Мероприятия были проведены в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в пункте базирования.

В ходе выполнения элементов курсовой задачи экипаж отработал вопросы подготовки к выходу в море, погрузки боезапаса и организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки.

Также военнослужащие выполнили алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при погружении и всплытии, а также при применении ракетного вооружения.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных корабельных группировок.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице