17.05.2021 (12:55)
Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали участок на войсковом стрельбище
В рамках подготовительного периода к летнему периоду обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) усовершенствовали участок войскового стрельбища.
Военнослужащие модернизировали участок для стрельбы из вооружения бронетранспортеров. На обновленной директрисе для БТР сделаны новые направления и мишенные установки. Также были обновлены наглядные пособия по выполнению различных нормативов. Для выполнения нормативов в ночных условиях на исходных рубежах установили подсветку, а мишени обозначили светодиодами.
Российские военнослужащие в Приднестровье приступят к обучению на обновленной учебно-материальной базе с началом летнего периода обучения.
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