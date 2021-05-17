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17.05.2021 (12:55)

Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали участок на войсковом стрельбище

В рамках подготовительного периода к летнему периоду обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) усовершенствовали участок войскового стрельбища.

Военнослужащие модернизировали участок для стрельбы из вооружения бронетранспортеров. На обновленной директрисе для БТР сделаны новые направления и мишенные установки. Также были обновлены наглядные пособия по выполнению различных нормативов. Для выполнения нормативов в ночных условиях на исходных рубежах установили подсветку, а мишени обозначили светодиодами.

Российские военнослужащие в Приднестровье приступят к обучению на обновленной учебно-материальной базе с началом летнего периода обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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