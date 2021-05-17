17.05.2021 (12:42)

Призывники из Смоленска пополнят ряды Президентского полка

В Смоленске состоится торжественная отправка 10 лучших призывников области для прохождения службы в Президентском полку Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Среди критериев отбора призывников для службы в Президентском полку: рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, несут службу в Почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

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