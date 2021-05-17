17.05.2021 (12:36)
В Белогорске Амурской области состоялся турнир Восточного военного округа по самбо
В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя Российской Федерации майора Сергея Солнечникова города Белогорска Амурской области состоялся турнир Восточного военного округа (ВВО) по самбо.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в составе 20 команд соединений и воинских частей из Забайкалья, Амурской, Читинской областей, Еврейской автономии, Хабаровского и Приморского краев, Сахалина и Камчатки.
Открыл турнир заместитель командующего амурским общевойсковым объединением ВВО полковник Николай Футько. Он пожелал участникам успешных поединков и спортивных успехов.
В ходе соревнований было проведено около 300 поединков, по результатам которых были отобраны лучшие борцы в разных весовых категориях. Они будут отстаивать честь округа в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по самбо, который пройдет в июле этого года в Екатеринбург.
По итогам чемпионата первое место в общекомандном зачёте заняли самбисты амурского общевойскового объединения ВВО. Второе — у спортсменов Тихоокеанского флота. Замкнули тройку лидеров борцы из Забайкальского края
Командующий амурским общевойсковым объединением генерал-майор Александр Санчик лично поздравил призеров и вручил им заслуженные награды.