17.05.2021 (12:36)

В Белогорске Амурской области состоялся турнир Восточного военного округа по самбо

В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя Российской Федерации майора Сергея Солнечникова города Белогорска Амурской области состоялся турнир Восточного военного округа (ВВО) по самбо.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в составе 20 команд соединений и воинских частей из Забайкалья, Амурской, Читинской областей, Еврейской автономии, Хабаровского и Приморского краев, Сахалина и Камчатки.

Открыл турнир заместитель командующего амурским общевойсковым объединением ВВО полковник Николай Футько. Он пожелал участникам успешных поединков и спортивных успехов.

В ходе соревнований было проведено около 300 поединков, по результатам которых были отобраны лучшие борцы в разных весовых категориях. Они будут отстаивать честь округа в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по самбо, который пройдет в июле этого года в Екатеринбург.

По итогам чемпионата первое место в общекомандном зачёте заняли самбисты амурского общевойскового объединения ВВО. Второе — у спортсменов Тихоокеанского флота. Замкнули тройку лидеров борцы из Забайкальского края

Командующий амурским общевойсковым объединением генерал-майор Александр Санчик лично поздравил призеров и вручил им заслуженные награды.

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