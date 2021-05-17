17.05.2021 (12:15)

Военнослужащие Тихоокеанского флота высадили около 500 саженцев кедра и других деревьев во Владивостоке

Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках общественной акции «Вернем кедр Приморью» высадили около 300 саженцев кедра на острове Русский и 200 саженцев других деревьев в районе Минного городка во Владивостоке. Всего в акции приняло участие около 70 военнослужащих.

Военные моряки во взаимодействии с волонтерами и другими участниками проекта высадили саженцы кедра, ели, сакуры и сирени, которые были предоставлены организаторами мероприятия.

Воинские коллективы Тихоокеанского флота активно участвуют в различных других всероссийских и региональных экологических акциях по озеленению городских пространств — «Лес Победы», «День кедра» и др. В прошлом году в штабе ТОФ и во дворе военно-исторического музея флота военными моряками было высажено более 50 саженцев сирени.

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