17.05.2021 (12:00)
Корабли Каспийской флотилии примут участие в совместном морском учении с ВМС Казахстана
Экипажи шести кораблей Каспийской флотилии примут участие в совместном военно-морском учении с ВМС Республики Казахстан. Мероприятие боевой подготовки пройдет в период с 18 по 24 мая в военно-морских полигонах обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря.
Военнослужащие России и Казахстана отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море.
В ходе совместных действий военные моряки проведут артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов.
Также в совместном плавании экипажи боевых кораблей выполнят информационный обмен данными о результатах наблюдения за воздушной и морской обстановкой.
Для обозначения воздушной цели к учению привлекается экипаж бомбардировщика Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
В состав объединенного руководства и штаба войдут офицеры ВМФ Российской Федерации и ВМС Республики Казахстан.
В интересах предотвращения заболевания личного состава и распространения коронавирусной инфекции заходы кораблей ВМФ России и ВМС Казахстана в морские порты и пункты базирования не планируются.