17.05.2021 (11:10)

Связисты ЮВО на учении в Ставрополье развернули масштабную радиорелейную сеть связи общей протяженностью более 300 км

Связисты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Ставрополье развернули масштабную радиорелейную сеть связи общей протяженностью более 300 км в рамках тактико-специального учения.

Полевая радиорелейная сеть связи обеспечивает каналы связи с высокой пропускной способностью для приёма и передачи в различных режимах больших объемов аудио- и видеоинформации.

Связисты ЮВО применили современные цифровые мобильные комплексы видео-конференц-связи и станции космической связи для обеспечения непрерывной работы командования в полевых условиях, цифровые телекоммуникационные комплексы «Редут-2УС» на базе автомобиля КамАЗ, цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 и радиостанции Р-166.

Кроме того, в ходе учения была создана многоуровневая сеть, которая обеспечила управление межвидовой группировкой войск по всем каналам связи, а также проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии и нарушении функционирования компьютерных сетей.

К учению привлекалось более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.

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