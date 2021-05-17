17.05.2021 (10:15)

Саперы ЮВО уничтожили схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ростовской области

Саперы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденный в Обливском районе Ростовской области.

Снаряды были обнаружены возле хутора Попов. Прибывшие на место военнослужащие инженерно-саперного соединения ЮВО обследовали местность, идентифицировали и извлекли около 300 боеприпасов, в том числе более 250 артиллерийских и минометных снарядов, 40 ручных гранат и две авиационные бомбы.

По оценке саперов, большинство боеприпасов сохранили свой опасный потенциал и представляли угрозу самоподрыва. Специалисты группы разминирования извлекли и транспортировали взрывоопасные предметы на полигон, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Справочно:

В Обливском районе Ростовской области в 1942–1943 гг. шли ожесточенные бои. Здесь сражалась 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. По данным архивов, только от авианалетов на линии ее наступления за несколько дней погибло около 1,5 тыс. кавалеристов. С запада на Сталинград надвигалась одна из сильнейших в гитлеровском вермахте 6-я армия Паулюса — четыре армейских и два танковых корпуса, более 250 тыс. посаженных на машины солдат.

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