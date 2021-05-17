17.05.2021 (09:55)

ОТРК «Искандер» 49-й общевойсковой армии ЮВО подготовлены к эксплуатации в условиях высоких температур

Специалисты ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили перевод на режим летней эксплуатации всех оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», состоящих на вооружении объединения.

В ходе работ на каждой единице техники было выполнено около 100 технических операций, при этом использовано более 1,5 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 300 кг пластичных смазок.

Кроме того, в частях и соединениях 49-й общевойсковой армии к новому учебному периоду, который начнется 1 июня, подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые тягачи, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град-М», «Торнадо-Г» и другая военная техника.

Перед началом нового учебного периода состоится смотр военной техники, где будут проверены качество и результаты выполненных работ.

Всего в мероприятиях подготовки военной техники к эксплуатации в жарком климате задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице