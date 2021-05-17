17.05.2021 (09:29)

Разведчики российской военной базы в Абхазии в ходе учения отразили нападение условных диверсантов на КПП соединения

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках тактико-специального учения ликвидировали группу условных диверсантов.

По замыслу учения, диверсанты совершили попытку нападения на воинское соединение и проникновения на территорию части через контрольно-пропускной пункт (КПП).

Военнослужащие дежурного подразделения блокировали и уничтожили условного противника на осажденном КПП и в районе расположения складских помещений.

Для усиления противодиверсионной дежурной группы были выделены дополнительные подразделения из числа военнослужащих разведывательных подразделений базы.

Военнослужащие под прикрытием бронированной техники создали дымовую завесу, подавив огневые точки противника. Саперы соединения провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства, установленные условными диверсантами.

К учению привлекалось около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 «Мустанг» и автомобили разведывательных подразделений «Тигр».

Учения с противодиверсионными дежурными подразделениями в российском воинском соединении на территории Абхазии проводятся на регулярной основе для выработки у военнослужащих навыков действий по ликвидации диверсионных групп, эффективного применении оружия и боевой техники, отработки взаимодействия и слаженности подразделений в боевых условиях.

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