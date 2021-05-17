17.05.2021 (09:00)

В десяти городах на территории ЮВО пройдут памятные мероприятия в рамках эстафеты памяти «Дорогами Победы»

18 мая в десяти российских городах на территории Южного военного округа (ЮВО) пройдут торжественные митинги с возложениями венков и цветов на местах воинской славы и у мемориалов (памятников), посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Участники памятных мероприятий из Анапы, Ахтубинска, Буденновска, Владикавказа, Знаменска, Краснодара, Моздока, Новороссийска, Ставрополя и Черкесска выдвинутся в Волгоград, откуда на следующий день будет дан старт эстафете памяти «Дорогами Победы».

19 мая в городе-герое Волгограде на Мамаевом кургане состоится митинг с возложением цветов в Зале воинской славы. От берегов Волги участники патриотической акции отправятся в Ростов-на-Дону, сделав по пути остановки у мемориалов славы в Калаче-на-Дону и ст. Тацинской.

Завершится эстафета памяти 20 мая в 12:00 у мемориала Военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области памятными мероприятиями с участием военнослужащих соединений и воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона.

Справочно:

Эстафета «Дорогами Памяти» проводится в период с 19 по 20 мая комитетом территориальной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации Южного военного округа с целью сохранения и развития гражданско-патриотического отношения к героическому прошлому России, формирования высокого патриотического сознания и верности Отечеству.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице