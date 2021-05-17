17.05.2021 (08:31)

Военные моряки приняли участие во втором этапе кубка Владивостока по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял»

Во Владивостоке, на базе шлюпочной станции Тихоокеанского высшего военно-морского училища им.С.О.Макарова (ТОВВМУ), завершился второй этап кубка столицы Приморья по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял».

Соревнования, которые проходили в рамках фестиваля «Всё для Победы!», проводились на призы Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).

Самыми активными участниками спортивного мероприятия были военные моряки.

За победу боролись 14 команд, представляющих ТОВВМУ, Морской Государственный Университет имени Г.И.Невельского и Военный учебно-научный центр при «Дальрыбвтуз» (ВУНЦ), а также военнослужащих соединений и частей флотского подчинения.

По итогам трёх гонок в напряженной борьбе, победу одержала команда ВУНЦ. Второе и третье места заняли команды ТОВВМУ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице