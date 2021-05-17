17.05.2021 (08:26)

Артисты Тихоокеанского флота примут участие во всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил в Москве

Коллектив Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) примет участие в VII всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдёт на базе Центрального академического театра Российской Армии в Москве.

Артисты под руководством начальника ансамбля – художественного руководителя капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева уже вылетели из Владивостока в Москву для участия в смотре-конкурсе, который начнется с завтрашнего дня и продлится до 22 мая.

Для участия в смотре-конкурсе флотские артисты подготовили специальную программу, куда наряду с известными композициями, включены и новые произведения, которые не так давно появились в репертуаре ансамбля ТОФ. Тихоокеанцы исполнят песни «Тихоокеанский флот», «Владивосток – город воинской славы», «Камчатка». Балетная группа покажет хореографические постановки «Сирийский перелом», «На привале». Всего в новой концертной программе Ансамбля 15 номеров.

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота был создан приказом командующего флотом флагмана 1 ранга Юмашева в 1939 году. В декабре нынешнего года творческий коллектив ТОФ отметит свой 82-й День рождения.

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