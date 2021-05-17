17.05.2021 (07:40)

Спецназ ЦВО отработал противодействие "бандгруппе" на учении под Новосибирском



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спецназ ЦВО отработал противодействие "бандгруппе" на учении под Новосибирском

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, обезвредили членов группы условного незаконного вооруженного формирования во время антитеррористического учения, которое прошло на полигоне «Шилово».

По замыслу учения, условный противник проник на территорию военных объектов, захватил одно из зданий и удерживал в нем заложников. Группы антитеррора, были подняты по тревоге и выдвинулись к захваченному зданию на бронеавтомобилях «Тайфун». Во время движения была попутно осуществлена доразведка местности. По прибытии, под прикрытием снайперских пар, группы спецназа окружили захваченный объект и огнем из автоматов АК-12 и пулеметов «Печенег» уничтожили условного противника. После эвакуации заложников в безопасный район военнослужащие приступили к полной зачистке здания.

В антитеррористическом учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

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