17.05.2021 (07:38)

Ружье Маршала Победы впервые показали в «Ночь музеев» в Екатеринбурге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ружье Маршала Победы впервые показали в «Ночь музеев» в Екатеринбурге

Уникальное ружье из личной коллекции Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова впервые показали екатеринбуржцам в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2021».

Посетители музея Боевой славы Урала после ознакомления с основной программой выставки, посвященной истории российского оружия и Великой Отечественной войне могли подержать в руках, подробно рассмотреть и сфотографироваться с оружием из личной коллекции Маршала Победы. Уникальное ружье Маршалу Победы подарили рабочие Берлина, после войны, когда Георгий Константинович Жуков возглавлял Группу советских войск в Германии. Двуствольное вертикальное ружье немецкой фирмы «Гебрюдер Меркель» изготовлено из орехового дерева, украшено слоновой костью и серебреными колодками с позолотой. Одну сторону ружья украшают изображение птиц, на другой – зайцы, лисы и гончаки.

Музей Боевой славы Уралы был открыт в год 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Музейная экспозиция посвящена воинам уральцам, созданию и вооружению Уральского добровольческого танкового корпуса и трудовому подвигу тружеников тыла. В музее представлена коллекция стрелкового оружия и боевой техники, насчитывающая более 50 образцов.

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