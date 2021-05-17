17.05.2021 (07:36)

Молодые люди, призванные на службу весной и не привившиеся от коронавируса, смогут пройти вакцинацию по прибытии в воинскую часть



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Молодые люди, призванные на службу весной и не привившиеся от коронавируса, смогут пройти вакцинацию по прибытии в воинскую часть

Молодые люди, призванные на службу этой весной и не привившиеся по каким–либо причинам от коронавируса, смогут пройти вакцинацию по прибытии в воинскую часть. В ходе призыва, который стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля, в Вооруженные Силы РФ призовут более 134 тыс. новобранцев.

Также завершается вакцинация от коронавируса военнослужащих, призванных на военную службу весной прошлого года и у которых истекает срок службы. Иммунизация спланирована таким образом, чтобы к концу службы военнослужащий успел привиться первым и вторым компонентами вакцины.

В Центральном военном округе на сегодняшний день привиты вакциной более 9 тыс. таких военнослужащих, проходящих службу в частях, дислоцированных на территории округа. Вакцинация проводится в добровольном порядке в военных лечебных учреждениях. Перед процедурой проводятся обязательный медицинский осмотр участников, тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции, а также доводится информация о COVID-19 и воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека.

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