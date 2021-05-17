17.05.2021 (07:34)

Военнослужащие ЦВО локализовали очаги возгорания на общей площади более 600 гектаров в Тюменской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО локализовали очаги возгорания на общей площади более 600 гектаров в Тюменской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка Центрального военного округа (ЦВО) во время тушения природных пожаров в Тюменской области локализовали очаги возгорания на общей площади более 600 гектаров.

Военные инженеры при тушении ландшафтного пожара берут очаг возгорания в кольцо и при помощи ранцевых огнетушителей РП-15 предотвращают переход огня за пределы кольца. Всего за период оказании помощи в тушении ландшафтных пожаров военнослужащими локализовано более 600 гектаров. Кроме того, военнослужащие остановили огонь вблизи пяти населенных пунктов Ишимского района Тюменской области.

К ликвидации ландшафтных пожаров привлечено 40 военнослужащих. Для тушения применяются ранцевые огнетушители РП-15. Кроме этого, для локализации очагов возгорания военнослужащие совместно с сотрудниками МЧС используют тактику встречного пала травы.

В готовности к применению содержатся два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом и в Челябинской области. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.

Ранее командующий войсками ЦВО принял решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в Тюменской области по обращению региональных властей.

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