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17.05.2021 (07:31)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах подвели итоги за зимний период обучения

В армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах подведены итоги боевой подготовки и повседневной деятельности соединений и воинских частей объединения за зимний период обучения.

Подведение итогов прошло под руководством  исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО Героя России генерал-майора Владимира Белявского.

В мероприятии приняли участие офицеры управления армейского корпуса ВВО, а также командный состав соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине и Курильских островах.

 В ходе заседания были рассмотрены итоги боевой подготовки, вопросы перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации, тыловое обеспечение, состояние дисциплины и правопорядка в подразделениях, а также постановка задач на новый учебный период.

Заместители командира армейского корпуса ВВО выступили каждый по своему направлению ответственности, провели анализ прошедших мероприятий в зимнем периоде обучения и обсудили перспективы дальнейшего увеличения показателей.

Как отметил  исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО Герой России генерал-майор Владимир Белявский - наши военнослужащие показали очень высокие результаты в окружных этапах Армейских международных игр «АРМИ-2021», заняв три первых места, два вторых, и семь третьих мест на пьедестале победителей.    

В завершение мероприятия генерал-майор Владимир Белявский отметил лучшие подразделения и воинские части армейского корпуса ВВО, поблагодарил военнослужащих за  высокие результаты в боевой подготовке, пожелал новых достижений в летнем периоде обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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