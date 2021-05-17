17.05.2021 (07:28)

Экипажи истребителей Су-30 СМ ВВО в Забайкалье выполнили полеты в сложных метеоусловиях

Летный состав истребительной авиации подразделения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) отработал упражнения в сложных метеоусловиях в ходе учебно-тренировочных полетов в Забайкальском крае.

В программе полетов было предусмотрено выполнение наиболее сложных элементов из курса боевой подготовки на высоте от 700 м до 10 тыс. метров. Летчики-истребители выполнили взлет в условиях ограниченной видимости, посадку по приборам днем и ночью, уход на дополнительный круг.

В полетах задействованы современные многофункциональные истребители Су-30 СМ поколения 4++.

Помимо этого, в ходе мероприятий отработана единая методика обучения летного состава, взаимодействие экипажей в полете, а также подготовка молодых командиров звеньев в качестве инструкторов.

Справочно: Су-30СМ (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

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