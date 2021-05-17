17.05.2021 (07:26)

В учебном центре ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае, свыше 2,5 тысяч военнослужащих завершили полугодовой курс обучения

С военнослужащими-курсантами окружного учебного центра по подготовке младших специалистов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, завершился полугодовой курс обучения.

В этом выпуске в учебном центре подготовлено более 2,5 тысяч младших специалистов, прошедших обучение по 9 военно-учетным специальностям, в том числе механик-водитель и наводчик оператор боевой машины пехоты и танка, специалист войск связи, артиллерии и противовоздушной обороны.

За время обучения курсанты освоили теоретический курс подготовки, а также получили необходимые навыки и умения в ходе практических занятий, в том числе на полевых выходах, стрельбах и учениях.

В завершении курса военнослужащие сдали выпускные экзамены, в ходе которых показали профессиональное мастерство в вождении и стрельбе из вооружения боевых машин и танков, развертывании артиллерийских орудий, зенитно-ракетных систем, аппаратных связи и управления. В частности на полигоне «Красный Яр» курсанты в составе экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2 успешно выполнили контрольные упражнения стрельб в движении по различным целям.

Также в программу выпускных испытаний было включено выполнение временных нормативов по основным и специальным предметам обучения, таких как медицинская подготовка, инженерное обеспечение и радиационная, химическая и биологическая защита.

До начала летнего периода обучения 2021 года высококлассные специалисты в составе воинских команд пополнят соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономии, а также Амурской и Сахалинской областях.

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