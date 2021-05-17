17.05.2021 (07:24)

«Искусственный интеллект». Под таким девизом общевойсковое объединение ВВО в Приморье проведет военно – технический форум «Армия – 2021»

В конце августа на 10 площадках в Приморском крае состоятся мероприятия военно – технического форума «Армия – 2021». Форум затронет вопросы применения «искусственного интеллекта» в соединениях общевойскового объединения ВВО в Приморье.

Форум пройдет в местах дислокации соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае.

В ходе его работы состоится демонстрация возможностей современного вооружения и военной техники, находящейся на вооружении объединения.

Кроме того, посетители могут увидеть показательные выступления разведывательных, артиллерийских, медицинских и инженерных подразделений, подразделений связи и ВДВ.

В период проведения форума будут запланированы выступления нескольких десятков творческих коллективов Приморского края. В Домах офицеров местных гарнизонов будут организованы «круглые столы» с обсуждением научно-производственных вопросов

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