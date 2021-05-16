16.05.2021 (22:51)
В РВСН продолжается вакцинация военнослужащих на добровольной основе
В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции.
Военнослужащие ракетных соединений, гражданский персонал воинских частей и члены семей военнослужащих планово проходят вакцинацию.
В ходе плановой вакцинации вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день. В первую очередь вакцину получают медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.
После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.