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17.05.2021 (02:30)

Артисты ЦОК ВКС поздравили специалистов узла связи с юбилеем

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил праздничной концертной программой поздравила коллектив узла связи «Криптон» с 60-й годовщиной со дня образования.

Выступление артистов творческой группы ЦОК ВКС состоялось в актовом зале военного подразделения в рамках торжественного мероприятия, посвященного знаменательной дате. Ведущей  концерта стала методист кабинета культурно-досуговой работы ЦОК ВКС Ольга Сулим.

В программе приняли участие: Заслуженные артисты России Валентина Воронина и Геннадий Шишлин, Заслуженный работник культуры Московской области Елена Лазуткина, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Сергей Лашманов, Екатерина Самойленко, Юнона, Андрей Бриг, Ирина Зорина, авторы-исполнители Ольга Сердцева и Елена Ветер, солист театра эстрады им.Немировича-Данченко Павел Щербинин. 

На концерте прозвучали песни военно-патриотического звучания и всем известные эстрадные композиции, такие как «Я Россия тобой живу», «Москва златоглавая», «Ах, милый летчик», «Нежность», «Солдаты, офицеры, генералы», «Земля в иллюминаторе» и др.

По окончании мероприятия руководство узла связи «Криптон» высоко оценило исполнительское мастерство артистов, вручив в благодарность грамоты и цветы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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