16.05.2021 (22:38)

В Филиале Военной академии МТО г. Омска состоялась военно- патриотическая акция среди студентов вузов

В рамках военно–патриотической работы, проведенной совместно с центром патриотического воспитания молодёжи города Омска, в филиале ВА МТО прошла военно – патриотическая акция среди студентов г. Омска, нацеленная на пропаганду и агитацию службы в Вооружённых Силах Российской Федерации.

В ходе данного мероприятия, организованы занятия профессорско – преподавательского состава филиала с представителями омской молодёжи, на которых отработаны теоритические и практические вопросы военно – профессиональных дисциплин.

Обучение организовано в форме рассказа, показа, практической отработки вопросов и соревновательной методики. В завершении военно – патриотической акции был проведён конкурс смотра песни и строя, после которого прошло общее награждение победителей.

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