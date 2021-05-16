16.05.2021 (22:31)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту «Тверская регата»

В Твери состоялись Всероссийские соревнования по гребному спорту «Тверская регата». В турнире приняли участие 315 спортсменов.

Среди юниоров до 23 лет в одиночном заезде на дистанции 2000 метров бронзовую медаль Всероссийских соревнований по гребному спорту «Тверская регата» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Илья Ковтун с результатом 6 минут 53,3 секунды.

Вторую ступень пьедестала почета занял спортсмен из Тверской области Александр Михня, показав результат 6 минут и 52,7 секунды.

Победу с результатом 6 минут 46,0 секунды одержал спортсмен из города Москвы Дмитрий Кузнецов.

«Конкуренция на соревнованиях была на высоком уровне. Вначале я недооценивал своих соперников, решив, что на данное соревнование приедет небольшое количество участников, в итоге «Тверская регата» побила рекорд по числу участников соревнований. На этом старте я понял, что конкуренция в течение всего сезона, будет большая. Задачи на сезон – максимально выложиться и занять самые высшие награды на соревнованиях»,- рассказал Илья Ковтун.

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