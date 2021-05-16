Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.05.2021 (21:37)

Воинские эшелоны доставят выпускников Межвидовых региональных учебных центров в соединения и воинские части РВСН

Воинские эшелоны доставит выпускников Межвидовых региональных учебных центров РВСН для дальнейшего прохождения службы в ракетные соединения и воинские части РВСН.

Более 1500 младших военных специалистов связи и инженерного профиля, завершивших обучение в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения, будут доставлены в соединения и воинские части РВСН воинским эшелоном. Два специализированных состава отправятся из Псковской и Астраханской областей.

Маршрут первого эшелона будет пролегать через города и станции Псковской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей. В Новосибирске состав будет объединён со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Астраханской  области. 

Благодаря четкому руководству командования РВСН, учебных центров, кропотливому труду военных медиков , состав был подготовлен и обработан в соответствии со всеми необходимыми профилактическими требованиями по борьбе с инфекционными заболеваниями. Военнослужащие  обеспечены медицинскими масками, антисептиками и всем необходимым имуществом  на весь путь следования эшелона.

За зимний период обучения подготовлено более 2 000 военнослужащих по призыву. За время обучения в центре военнослужащие успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили богатый практический опыт. Командиры и преподавательский состав учебных центров, опираясь на свой войсковой и жизненный опыт, за четыре месяца интенсивного обучения подготовили востребованных в РВСН специалистов более чем по 30 военно-учетным специальностям, среди которых механики-водители многоосных автомобилей, механики-водители и водители дорожных и землеройных машин, специалисты систем энергоснабжения, специалисты по обслуживанию систем водоснабжения и другие.

Указанные выпускники учебных центров РВСН уже в июне текущего года заступят на боевое дежурство в соединениях и воинских частях РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В 84 Учебном центре завершился отборочный этап конкурса «Воин мира»
Более 600 рабочих мест и постов обслуживания развернуто в РВСН для проведения техобслуживания техники
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» представит обширную концертную программу в честь 75-годовщины 4 Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр
Полигону Капустин Яр исполняется 75 лет

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false