16.05.2021 (21:18)
В 84 Учебном центре завершился отборочный этап конкурса «Воин мира»
В 84 Учебном центре завершился отборочный этап конкурса «Воин мира» среди команд 12 Главного управления Минобороны России. В ходе соревнований военнослужащие по контракту – юноши и девушки – демонстрировали своё профессиональное мастерство и творческие способности.
Первое место заняла команда Службы специального контроля, второе и третье – команда Брянского и Хабаровского соединения соответственно.
Из призеров будет сформирована команда, которая представит 12 Главное управление на всеармейских соревнованиях.
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