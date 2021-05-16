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16.05.2021 (21:18)

В 84 Учебном центре завершился отборочный этап конкурса «Воин мира»

В 84 Учебном центре завершился отборочный этап конкурса «Воин мира» среди команд 12 Главного управления Минобороны России. В ходе соревнований военнослужащие по контракту – юноши и девушки – демонстрировали своё профессиональное мастерство и творческие способности.

Первое место заняла команда Службы специального контроля, второе и третье – команда Брянского и Хабаровского соединения соответственно.

Из призеров будет сформирована команда, которая представит 12 Главное управление на всеармейских соревнованиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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