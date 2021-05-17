Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы обеспечили 80 паломникам безопасность посещения монастыря Амарас на линии разграничения сторон

Фото Видео

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Так, военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас очередной группой паломников в количестве 80 человек. Эти люди прибыли сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю городов и деревень.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

«Еще 100 лет назад армянский писатель в своих воспоминаниях написал «…будь прославлен тот миг, когда нога русского солдата ступила на святую армянскую землю…» - сказал паломник Самвел Варданян. «Прошло примерно сто лет и история повторяется. Я беру на себя ответственность повториться и еще раз сказать – спасибо, ребята, за все. Я надеюсь вы больше нас не покинете. Тот мир, который вы с собой привезли, он останется навсегда», - добавил он.

«Мы благодарим наших русских миротворцев, которые пришли к нам и сопровождают нас. Благодарим, что они рядом с нами и делают все, чтобы в нашем регионе сохранился мир. Этот день является праздником и мы все вместе тут для вознесения молитв к Богу», - сказал священник монастыря Амарас отец Андреас.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false