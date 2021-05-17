17.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы обеспечили 80 паломникам безопасность посещения монастыря Амарас на линии разграничения сторон



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечили 80 паломникам безопасность посещения монастыря Амарас на линии разграничения сторон

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Так, военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас очередной группой паломников в количестве 80 человек. Эти люди прибыли сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю городов и деревень.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

«Еще 100 лет назад армянский писатель в своих воспоминаниях написал «…будь прославлен тот миг, когда нога русского солдата ступила на святую армянскую землю…» - сказал паломник Самвел Варданян. «Прошло примерно сто лет и история повторяется. Я беру на себя ответственность повториться и еще раз сказать – спасибо, ребята, за все. Я надеюсь вы больше нас не покинете. Тот мир, который вы с собой привезли, он останется навсегда», - добавил он.

«Мы благодарим наших русских миротворцев, которые пришли к нам и сопровождают нас. Благодарим, что они рядом с нами и делают все, чтобы в нашем регионе сохранился мир. Этот день является праздником и мы все вместе тут для вознесения молитв к Богу», - сказал священник монастыря Амарас отец Андреас.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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