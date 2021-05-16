Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.05.2021 (18:45)

Нахимовцы стали победителями и призерами краеведческих чтений «Мой край родной – Отечество моё»

До воспитанников Нахимовского Военно-Морского Училища доведены   III заочных краеведческих чтений среди воспитанников довузовских общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации «Мой край родной − Отечество моё».

В номинации «Историческое краеведение» во второй возрастной группе (10-11 классы) победителем и обладателем диплома I степени стал нахимовец Егор Мищерин (10 класс) с исследовательской работой «Значимость маскировки Ленинграда в период Великой Отечественной войны», научный руководитель работы – преподаватель отдельной дисциплины (искусство, МХК и технология) Надежда  Соболева. Призером и обладателем диплома III степени стал нахимовец Никита Никора (10 класс) с исследовательской работой «Николай Андреевич Римский-Корсаков: моряк или великий музыкант?», научный руководитель работы – преподаватель отдельной дисциплины (искусство, МХК и технология) Елена Викторовна Сухинина.

В номинации «Историческое краеведение» в первой возрастной группе (8-9 классы) призером и обладателем диплома II степени стал воспитанник НВМУ 9 класса Сергей Самойлов с исследовательской работой «Храмовые военно-мемориальные комплексы Преображенского, Семёновского, Измайловского полков в Санкт-Петербурге», выполненной под научным руководством преподавателя отдельной дисциплины (история, обществознание и география) Анны Маляновой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» на Ладоге ветераны встретились с молодежью
Экипаж дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» прибыл в Санкт-Петербург после завершения обучения в Обнинском учебном центре.
В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ продемонстрировали возможности нового учебно-тренировочного комплекса «дизель-электрических и дизельных энергетических установок»
В Военно-морском политехническом институте начались занятия на новейшем учебно-тренировочном комплексе

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false