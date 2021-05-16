16.05.2021 (18:45)

Нахимовцы стали победителями и призерами краеведческих чтений «Мой край родной – Отечество моё»

До воспитанников Нахимовского Военно-Морского Училища доведены III заочных краеведческих чтений среди воспитанников довузовских общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации «Мой край родной − Отечество моё».

В номинации «Историческое краеведение» во второй возрастной группе (10-11 классы) победителем и обладателем диплома I степени стал нахимовец Егор Мищерин (10 класс) с исследовательской работой «Значимость маскировки Ленинграда в период Великой Отечественной войны», научный руководитель работы – преподаватель отдельной дисциплины (искусство, МХК и технология) Надежда Соболева. Призером и обладателем диплома III степени стал нахимовец Никита Никора (10 класс) с исследовательской работой «Николай Андреевич Римский-Корсаков: моряк или великий музыкант?», научный руководитель работы – преподаватель отдельной дисциплины (искусство, МХК и технология) Елена Викторовна Сухинина.

В номинации «Историческое краеведение» в первой возрастной группе (8-9 классы) призером и обладателем диплома II степени стал воспитанник НВМУ 9 класса Сергей Самойлов с исследовательской работой «Храмовые военно-мемориальные комплексы Преображенского, Семёновского, Измайловского полков в Санкт-Петербурге», выполненной под научным руководством преподавателя отдельной дисциплины (история, обществознание и география) Анны Маляновой.

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