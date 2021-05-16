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16.05.2021 (18:15)

В филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» на Ладоге ветераны встретились с молодежью

Более ста пятидесяти участников патриотической акции, посвященной 76-й годовщине Великой Победы, посетили филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого "Дорога жизни" на Ладоге. Здесь прошла встреча ветеранов Профтехобразования и Совета учащихся Центров молодежи. На торжественном митинге у памятника "Героям Ладоги - героям Дороги жизни" выступил заведующий филиалом Виктор Березняцкий. Учащиеся молодежных центров Санкт-Петербурга возложили цветы к подножью памятника.

Для участников акции были проведены обзорные экскурсии по музейному комплексу. Встреча завершилась "привалом" у настоящей полевой кухни на интерактивной площадке музейного комплекса "Березовая роща". Солдатская каша и горячий чай   пришлись по вкусу всем участникам встречи.

По словам директора Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «филиал «Дорога жизни» играет огромную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи Санкт-Петербурга и области  и является важнейшей военно-исторической площадкой для проведения значимых мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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